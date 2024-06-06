В Госдуме оценили последствия полного эмбарго США на торговлю с Россией Депутат Кирьянов: полное эмбарго США на торговлю с РФ не ударит по экономике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полное эмбарго США на торговлю с Россией не ударит по экономике страны, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, полная остановка торговли с Москвой не выгодна для Вашингтона.

У нас небольшой товарооборот с США, естественно, он уменьшился в последнее время. Я себе с трудом представляю ситуацию, при которой эмбарго на наши товары и запрет поставок этих товаров в США нанесет какой-то серьезный урон экономике России, — объяснил депутат.

Как отметил парламентарий, США не смогут полностью отказаться от торговли с Москвой из-за того, что в России есть сырьевые и стратегические вещи. По его словам, если американские власти все же решат ввести эмбарго, им придется закупать все эти товары через посредников. Кроме того, на Россию уже давно не влияют все попытки усиления санкционного давления, добавил Кирьянов.

Ранее сообщалось, что санкции в отношении России недостаточно эффективны, поэтому в США готовятся к введению всеобъемлющего эмбарго на торговлю с РФ. В Белом доме признали, что введение полного запрета на импорт российских товаров возможно. Однако США по-прежнему закупают у РФ минеральные удобрения, палладий и уран.