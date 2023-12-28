В Госдуме оценили последствия ограничений транзита из Литвы в Калининград Депутат Колесник: ограничения на транзит в Калининград бьют по экономике Литвы

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Ограничения сухопутного транзита в Калининградскую область, вводимые литовскими властями, бьют в первую очередь по экономике самой Литвы, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. По его словам, подобные меры со стороны Вильнюса практически не отражаются на благосостоянии жителей российского эксклава.

Товары подорожали не слишком сильно, федеральное руководство помогает региону. Федеральный центр сейчас выделяет Калининградской области порядка 5,5 млрд рублей до конца года и на следующий год. Но долго терпеть подобное поведение со стороны соседей мы не будем, — подчеркнул парламентарий.

Он объяснил, что ущерб от литовских ограничений ежегодно составляет около 2 млрд рублей и в правительстве РФ рассматривают возможность предъявления Литве официального иска через площадку Всемирной торговой организации. Кроме того, депутат напомнил, что власти Литвы уменьшили число пассажиров в поезде «Москва — Калининград» с 400 до 200 человек. Политик отметил, что прибалтийская республика не может указывать России, что ей делать. По его словам, полная попытка блокады любого субъекта России становится casus belli и в Литве не должны об этом забывать.

Ранее правительство России приняло решение продлить запрет на въезд в РФ грузовиков из ЕС, Великобритании, Норвегии, а также с Украины. Запрет был введен в 2022 году в качестве ответной меры на аналогичные ограничения со стороны западных держав.