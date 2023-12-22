В Госдуме оценили покупку за госсчет лекарств для людей с редкими болезнями Депутат Фаррахов: людям с редкими болезнями нужны лекарства за федеральный счет

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Задачи по обеспечению взрослых пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями дорогостоящими лекарствами необходимо переложить на федеральный бюджет — с таким предложением властей многих регионов согласился депутат Госдумы, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что на закупку таких препаратов денег в местных бюджетах зачастую не хватает.

Как отмечает издание, согласно закону, власти регионов обязаны обеспечивать лекарствами пациентов старше 19 лет, страдающих редкими заболеваниями. Но во многих случаях это право больным приходится отстаивать в суде, а на местах ссылаются на дефицит средств. Разрешить эту проблему поможет передача обязанностей по обеспечению такими лекарствами на федеральный уровень. Как заметил Фаррахов, сейчас даже для регионов-доноров это непомерная ноша.

По словам депутата, не всегда удается реализовать принцип равноправия, когда взрослых пациентов с орфанными заболеваниями обеспечивают одинаково в разных регионах. Кроме того, нецентрализованный характер закупок влияет на объемы расходов.

Поэтому надо искать решение, чтобы делать это централизованно, — высказал мнение парламентарий.

С ним согласился сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. В беседе с изданием он подчеркнул, что многие регионы не справляются с задачами по обеспечению лекарствами орфанных больных, поэтому особую актуальность приобретает федерализация этой проблемы. Также, по его словам, федерализация убрала бы неравенство.

Вроде бы заболевание одно, но все зависит от того, где пациент живет. Где-то человек сразу получает положенное лекарство, где-то нужно ждать и через суд решать эти вопросы, — подчеркнул Жулев.

Однако чтобы переложить эти обязательства на федеральный бюджет, нужно найти многомиллиардные средства, признали собеседники издания.

Ранее депутат Госдумы Бадма Башанкаев заявил, что в России необходимо расширить круг лиц, которые могут оказывать первичную медицинскую помощь. По его словам, наравне с базовым спектром есть и расширенный объем процедур, которые могут применяться в крайних экстренных ситуациях.