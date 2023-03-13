В Госдуме оценили планы США передать активы российских олигархов Украине Депутат Чепа: усиление санкций в отношении российских олигархов ударит по доверию к США

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Ужесточение ограничений в отношении тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций, нанесет серьезный удар по доверию к Соединенным Штатам, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, когда США ставят вопрос о легальной конфискации активов российских олигархов, чтобы передать их Украине, они посягают на одну из основных статей Конституции страны, которая гарантирует защиту частной собственности.

Если вопрос по защите частной собственности подвиснет, я думаю, это серьезный удар по доверию США, которое сильно пошатнулось в мире в последнее время, — считает Чепа.

Депутат пояснил, что США решили усилить ограничения для тех, кто помогает гражданам России уклоняться от санкций, поскольку увидели, что действующие меры не помогают добиться результатов. Помимо того, американцы могут пойти на подобные меры, чтобы защитить финансовую системы страны на фоне банкротства Silicon Valley Bank, отметил парламентарий.

Минфин и Минюст США ранее сообщили о планах усилить ограничения в отношении лиц, которые помогают россиянам уклоняться от санкций. Помимо того, они собираются создать возможность для конфискации собственности российских олигархов для ее последующей передачи Украине.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, американские власти не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB). Глава Минфина признала, что во время финансового кризиса 2008 года правительство Соединенных Штатов помогло некоторым инвесторам и владельцам остаться на плаву, но это не значит, что в Вашингтоне собираются повторять те реформы. Йеллен при этом успокоила вкладчиков, пообещав, что им попытаются помочь.