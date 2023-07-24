В Госдуме оценили планы Киева по окончанию конфликта на Украине Депутат Чепа назвал заблуждением мнение Минобороны Украины о способе окончания конфликта

Фото: МО Украины

Заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что с принятием его страны в НАТО через год конфликт с Россией будет завершен, является заблуждением, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с Lenta.ru он высказал мнение, что Украина может и не продержаться до этого срока.

Это некое заблуждение. Украине еще нужно до этого времени продержаться, несмотря на поддержку НАТО, — пояснил Чепа.

По его словам, на Украине рассчитывают, что она войдет в состав НАТО и это остановит конфликт, который Альянс сам и развязал. Несмотря на то что Резников рисует благоприятную для себя картину, есть понимание, что конфликт не закончится благоприятно для Украины, если не произойдет прямого вмешательства в него сил НАТО, высказал мнение Чепа.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что его страну примут в НАТО летом 2024 года, на следующем саммите Североатлантического блока. При этом он добавил, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания боевых действий. На вопрос о том, может ли конфликт закончиться к следующему лету, министр ответил: «Да. И мы победим».