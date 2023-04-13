В Госдуме оценили планы Киева по демилитаризации Черного моря Депутат Белик назвал абсурдными украинские планы демилитаризировать Черное море

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Планы Киева по демилитаризации Черного моря и превращению его во внутреннее море НАТО абсурдны, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя в разговоре с Lenta.ru инициативу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. По его словам, Черноморский регион является одним из ключевых для безопасности и предоставляет множество геополитических преимуществ в противостоянии с Западом.

Кулеба часто делает абсурдные заявления, которые несопоставимы даже с его условным соответствием должности министра иностранных дел... Украина сейчас представляет собой не суверенное государство, а страну, возглавляемую киевским режимом, который подчинен Западу, поэтому и глава Министерства иностранных дел этой страны позволяет себе транслировать подобные фантазии, — сказал российский парламентарий.

По его мнению, шансов на то, что Черное море перестанет использоваться для военных задач, нет, и заявления с подобным посылом являются трансляцией нереальных желаний США и НАТО, которых не устраивает преимущество России в Черноморском регионе.

Черное море на протяжении многих столетий играло огромную роль для России, а сейчас, когда возрастает угроза со стороны НАТО, лидерство России в Черноморском регионе имеет особо важное значение, поскольку этот регион является одним из ключевых для безопасности и предоставляет множество геополитических преимуществ в противостоянии с Западом, — подчеркнул Дмитрий Белик.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно стать «морем НАТО», «чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий».

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему НАТО никогда не получит Черное море. По его мнению, это неосуществимо со стратегической точки зрения