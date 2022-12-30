В Госдуме оценили «кратчайший путь» НАТО к миру на Украине Депутат ГД Швыткин: генсек НАТО видит в украинцах пушечное мясо

Фото: NATO/flickr.cm

Депутат Госдумы Юрий Швыткин расценил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего поставки оружия кратчайшим путем к миру на Украине, как намерение Альянса использовать украинцев в качестве пушечного мяса для достижения собственных целей. Парламентарий в беседе с Lenta.ru добавил, что Россия открыта к диалогу, но не на тех условиях, которые ей выставляет Запад. Член комитета по обороне напомнил, что сотрудничество России и НАТО сведено к нулю по инициативе стран Североатлантического блока.

Столтенберг видит в украинцах пушечное мясо, которое можно использовать для достижения своих целей. Украинский народ попросту становится заложником. <...> Мы открыты к диалогу, но, безусловно, не на тех условиях, которые нам выставляются, а с учетом национальных интересов нашей страны, — заявил Швыткин.

Глава думского комитета по обороне высказал мнение, что «формула мира», озвученная Столтенбергом, является нежизнеспособной.

Генсек НАТО, назвавший продолжение оружейных поставок Киеву «кратчайшим путем» к урегулированию конфликта, также указал, что мирные переговоры, по его мнению, возможны только если Россия признает свои цели недостижимыми. Столтенберг добавил, что атаки ВСУ по российским военным объектам, по его мнению, являются абсолютно легитимными. Генсек НАТО полагает, что каждая страна имеет право защищать себя.