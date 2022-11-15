В Госдуме оценили перспективы перемирия с Украиной Депутат Журова: достигнуть консенсуса по территориальной целостности Украины будет тяжело

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В условиях перемирия, озвученных Киевом на саммите G20, есть положение, по которому России и Украине будет очень тяжело достигнуть какого-то консенсуса, заявила Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что Москва не готова обсуждать статусы Крыма и других российских регионов.

Восстановление территориальной целостности у них же подразумевает и Крым, и еще четыре территории, которые стали субъектами Российской Федерации после референдума, вопрос в этом весь. Тем более Крым уже давно Российская Федерация, с 2014 года, поэтому понятно, что уже невозможно, чтобы субъекты вернулись в состав Украины, поэтому получается замкнутый круг, — сказала Журова.

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении на саммите G20 заявил, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к минским договоренностям исключено. Кроме этого, по словам Зеленского, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо согласовать потолок цен на российские энергетические ресурсы.

Украинский лидер также призвал к созданию новой архитектуры безопасности в рамках так называемого Киевского договора о безопасности. При этом он исключил возвращение к минскому формату договоренностей.