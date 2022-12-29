В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной Глава фракции ЕР Васильев: переговоры с Украиной являются переговорами с США

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Переговоры с Киевом фактически являются переговорами с США. Они будут возобновлены не желанием руководства Украины. Такое мнение высказал журналистам глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, его слова приводит РИА Новости.

Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной... Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины, — сказал депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вести переговоры на условиях, которые могли бы последовать со стороны Киева, заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям и всегда ориентировалась исключительно на собственные цели и здравый смысл.

Перед этим глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. При этом Кулеба подчеркнул, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».