В Госдуме оценили перспективу изъятия российских активов в ЕС вслед за США Депутат Журова: ЕС нужны основания для изъятия российских активов

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюзу необходимы основания для изъятия российских активов в пользу Украины, заявила Lenta.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она выразила надежду, что страны объединения не прибегнут к подобной практике без суда и следствия, иначе это будет странный прецедент для всего международного сообщества.

Все равно должны быть основания, в том числе судебные. Я не думаю, что просто возьмут — и у всех с русскими фамилиями начнут блокировать [счета]. Хотя понятно, что отчасти происходят разнообразные проблемы у людей, у которых есть [зарубежные] счета, — нужно доказывать источник, откуда у тебя деньги, — объяснила Журова.

Ранее в палате представителей Конгресса США одобрили законопроект о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Украине. Кроме того, парламентарии проголосовали за инициативу об оказании военной помощи Киеву, Тель-Авиву и Тайбэю. Украина, Израиль и Тайвань получат от США $60,84 млрд, $26,38 млрд и $8,12 млрд соответственно.

Ранее завкафедрой международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Анатолий Капустин заявил, что конфискация российских активов в США — это ничем не обоснованный политический акт, который развяжет экономическую войну между двумя странами. По его словам, такие действия являются грубейшим нарушением международного права.