В Госдуме оценили памятки для туристов в Дагестане Депутат ГД Журавлев назвал памятки о дресс-коде в Дагестане пожеланиями к поведению туристов

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Памятки к туристам, которые не так давно стали появляться в Дагестане, о правилах поведения и дресс-коде являются не требованием, а пожеланием, заявил депутат нижней палаты парламента от партии «Родина» Алексей Журавлев. Комментируя ситуацию «360», парламентарий отметил, что в этом нет ничего странного: в других странах и культурах также требуют соблюдать местные национальные ценности.

В листовках, которые раздают туристам в Дагестане, нет никаких требований — только просьба соблюдать местные национальные традиции. И это лишь поведение культурного человека, — уточнил депутат.

По его словам, в мире подобных запретов достаточно, и некоторые из них закреплены на законодательном уровне. Так, туристы не станут распивать алкоголь на улицах в Иране или заходить в обуви в мечеть в Саудовской Аравии. Журавлев напомнил, что незнание не освобождает от ответственности. Парламентарий посоветовал туристам перед поездкой в страны или регионы с другой культурой предварительно изучить их обычаи и традиции, чтобы «не стать жертвой негодования местного населения».

Он отметил, что уважение к культуре воздастся туристу, так как кавказцы считаются одними из самых гостеприимных народов России. При этом о запретах на законодательном уровне на данный момент речи не идет, заключил Журавлев.

Приезжающим в Дагестан туристам ранее начали раздавать специальные листовки с требованием соблюдать культурные нормы и правила региона. В частности, в памятках говорится о том, что нужно носить закрытую одежду, а у девушек должны быть закрыты живот и линия декольте.