В Госдуме оценили отказ российских каналов от трансляции Олимпиады Депутат Свищев назвал оправданным отказ телеканалов транслировать Олимпиаду

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Отказ российских телеканалов транслировать Олимпиаду является оправданным, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Комментируя ситуацию НСН, парламентарий подчеркнул, что лично ему было бы неинтересно смотреть соревнования, в которых не принимают участие российские спортсмены.

Если происходит что-то недружественное и не в интересах страны, какой смысл это транслировать, тем более закупать права? Лично мне смотреть Олимпийские игры без участия российских спортсменов неинтересно. Нам есть чем заняться, — пояснил депутат.

Свищев уточнил, что в России сейчас уделяется большое внимание развитию внутреннего спорта. Кроме того, многие международные федерации «выстояли» и допускают российских спортсменов к участию в соревнованиях. По словам депутата, «все нормально работают, но МОК не справился». Он пояснил, что это связано с зависимостью организации от глобальных спонсоров.

До этого стало известно, что Первый канал и «Россия 1» не будут транслировать предстоящие летние Олимпийские игры. При этом телеканал «Матч ТВ» планирует принять решение, когда Минспорта и Олимпийский комитет РФ займут финальную позицию по участию спортсменов из России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что в России есть разные точки зрения относительно участия российских атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе, но поручения президента представить предложения на этот счет должны быть выполнены. По его словам, также должны быть сформированы соответствующие рекомендации.