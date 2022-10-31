В Госдуме оценили оценили возможность возврата России к зерновой сделке Депутат Журова: Россия могла бы вернуться к участию в зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия могла бы вернуться к участию в зерновой сделке, так как вышла из нее, чтобы продемонстрировать реакцию на недружественные по отношению к ней действия, заявила в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, президент России Владимир Путин в будущем рассмотрит вопрос о возобновлении договоренностей.

Мы должны тоже как-то продемонстрировать свою реакцию на недружественные к нам действия. Но мы всегда сначала реагируем, а потом идет процесс договоренностей. Думаю, президент будет смотреть, насколько есть возможность вернуться к этой истории, — считает депутат.

Журова отметила, что сложившаяся вокруг зерновой сделки ситуация меняется очень быстро, но напомнила, что возникшие между Россией и Турцией разногласия в итоге были решены дипломатическим путем. Парламентарий отметила, что основной вопрос в этом случае — это вопрос договоренностей, а именно их удержания. Депутат при этом считает, что Россия не может не реагировать на то, что Украина не следует обязанностям по установленным соглашениям.

Также Журова добавила, что Москва не ставит своей целью оставить какие-то страны голодными, выходя из зерновой сделки и отметила роль пропаганды в формировании такой идеи.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов ранее заявил, что Россия поможет африканским государствам в связи с ситуацией с зерновой сделкой. Москва находится в постоянном контакте с руководством стран Африки после приостановки реализации соглашения.