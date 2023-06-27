В Госдуме оценили новое обращение Путина к народу Депутат ГД Белик: Путин отправил Западу четкий сигнал о монолитности российского общества

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российское общество идеологически монолитно и любые попытки мятежа обречены на провал — такой «четкий сигнал», по мнению депутата Госдумы от Севастополя, отправил Западу президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к народу в понедельник, 26 июня. В своем выступлении глава государства, в частности, отметил, что решающую роль в пресечении попытки мятежа сыграли патриотический настрой россиян и консолидация всего общества. Слова Белика приводит РИА Новости.

Президент России отправил четкий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению военной операции на Украине. Западу отправлен четкий посыл, что инсинуации в тылу российского общества бесполезны, — сказал депутат.

Он также предположил, что любые попытки государственного переворота в России встречают отторжение у населения, а потому обречены на неудачу.

Ранее Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил, что попытка мятежа в стране в любом случае была бы подавлена. По словам главы государства, произошедшее играло на руку врагам России, которые хотели бы, чтобы «солдаты стреляли друг в друга».

В ходе обращения Путин поблагодарил сотрудников силовых структур за их действия в ходе конфликта, президента Белоруссии Александра Лукашенко — за содействие в переговорах и российский народ — за стойкость.