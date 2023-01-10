В Госдуме оценили необходимость в отправке срочников в зону СВО Депутат Швыткин назвал недопустимым отправку солдат-срочников в зону СВО

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Солдат-срочников нельзя отправлять в зону специальной военной операции на Украине, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он отметил в разговоре с НСН, что срочники не имеют достаточного опыта. Парламентарий также призвал учитывать физическую подготовку, жизненный опыт и владение военно-учетной специальностью солдат, проходящих срочную службу.

Солдат — военнослужащих срочной службы в зону спецоперации отправлять не надо. Такое решение принято на высшем уровне. Военнослужащий срочной службы вправе заключить контракт, после этого его могут отправить в зону спецоперации. Но во время срочной службы, если он не заключил контракт, направлять его туда недопустимо, — заявил Швыткин.

При этом в России могут увеличить численность армии и повысить допустимый призывной возраст. Швыткин уверен, что законодательные акты по этому вопросу будут приняты в течение этого года. Такая мера, по его словам, должна привести к росту оборонного потенциала страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что любой желающий солдат-срочник может подписать контракт. В таком случае его могут отправить в зону специальной военной операции.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал отправлять солдат-срочников в зону СВО на Украине. С этой инициативой он обратился к депутатам Госдумы. Соловьев отметил, что многие срочники хотели бы участвовать в специальной военной операции.