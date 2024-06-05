В Госдуме оценили назначение Турчака на пост врио главы Республики Алтай Депутат Матвейчев: Андрей Турчак повысит статус Республики Алтай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Турчак

Андрей Турчак повысит статус Республики Алтая на посту временно исполняющего обязанности главы, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Как он отметил в беседе с ОТР, Турчак — человек с большим опытом.

Некоторые даже заговорили о том, что это какое-то понижение. На самом деле, нужно понимать, что это не понижение Турчака, это повышение статуса Республики Алтай. Туда сейчас будут [поступать] государственные инвестиции — полтора триллиона рублей, — отметил депутат.

Парламентарий объяснил, что в ближайшем будущем начнется реализация нескольких крупных проектов в регионе. Вероятно, именно поэтому на пост врио республики назначили Турчака, поскольку у него есть опыт работы в исполнительных органах власти.

На Алтае хотят начать строительство туристического кластер, добавил Матвейчев. После этого могут развиваться торговые пути из других стран. Кроме того, центр мирового экономического развития переместился на Восток, так как с Китаем выгоднее сотрудничать, чем с Западом.

Синьцзян-Уйгурский автономный район как раз граничит с Алтаем, и мы сейчас дорогу будем делать на столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района — на Урумчи, а там дорога строится на Карачи, а это Пакистан и в Индию. То есть у нас получается через Алтай связь с Пакистаном и Китаем, — заключил депутат.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Турчак может совершить управленческий подвиг и показать свою способность работать на новом посту. Он отметил, что республика является одним из самых маленьких и бедных регионов России.