В Госдуме оценили наказания для уклонистов Депутат Госдумы Соболев назвал гуманными новые наказания за уклонение от службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наказания, принятые сегодня в отношении уклонистов Госдумой можно назвать гуманными, заявил NEWS.ru депутат Виктор Соболев. По его словам, те, кто не пришел по повестке в военкомат, просто будут обязаны явиться туда добровольно в следующий призыв.

Штрафные санкции достаточно гуманные. Ведь человек, даже если сделал вид, что не получил повестку ни в «Госуслугах», ни по почте, ни на работе, просто будет обязан явиться в военкомат добровольно и самостоятельно, в следующем году. Но в случае неисполнения и этого требования, конечно, следуют санкции посерьезнее, вплоть до уголовного наказания, — заявил Соболев.

Он добавил, что эти мероприятия связанны с имеющимися проблемами с учетом в военкоматах. По его словам, вопрос о переводе этой документации в цифровой вид стоял уже достаточно давно.

Ранее Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о едином реестре военнообязанных. В рамках закона повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. Кроме того, получившим повестку гражданам будет запрещен выезд из страны до тех пор, пока они не посетят военкомат.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказывал мнение, что электронный способ оповещения о призыве на службу избавит ведомства от волокиты и бюрократизма. По его словам, цифровизация воинского учета улучшила эффективность призыва.