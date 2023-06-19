Мирный план урегулирования ситуации на Украине, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, невыгоден для Запада, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она рассказала, что европейские политики не говорят о мирном пути разрешения конфликта.
Политики всего мира, кроме Европы, везде говорят об одном — только мирным путем, не поставлять оружие и не разгонять этот конфликт дальше. Но мы же понимаем, что кому-то это выгодно. И явно, что тот, кому это выгодно на Западе, будет продолжать держать эту конфронтацию, подогревать ее, — отметила депутат.
Журова также подчеркнула, что Россию не устроит вариант, согласно которому Крым и другие новые регионы России предлагается вернуть Украине.
Мы к этому не готовы, люди тоже, да и никто к этому не готов. Проблема в том, что Украина должна это признать, вот и все, — считает парламентарий.
В мирный план ЮАР вошли десять ключевых пунктов, в том числе деэскалация с обеих сторон, гарантии безопасности для всех стран, а также обеспечение суверенитета стран и народов в соответствии с уставом ООН.
Ранее представители африканских государств встретились с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.