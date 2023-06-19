В Госдуме оценили мирный план ЮАР по Украине Депутат ГД Журова сообщила, что Западу невыгоден мирный план ЮАР по Украине

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза (справа) во время встречи

Мирный план урегулирования ситуации на Украине, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, невыгоден для Запада, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она рассказала, что европейские политики не говорят о мирном пути разрешения конфликта.

Политики всего мира, кроме Европы, везде говорят об одном — только мирным путем, не поставлять оружие и не разгонять этот конфликт дальше. Но мы же понимаем, что кому-то это выгодно. И явно, что тот, кому это выгодно на Западе, будет продолжать держать эту конфронтацию, подогревать ее, — отметила депутат.

Журова также подчеркнула, что Россию не устроит вариант, согласно которому Крым и другие новые регионы России предлагается вернуть Украине.

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Мы к этому не готовы, люди тоже, да и никто к этому не готов. Проблема в том, что Украина должна это признать, вот и все, — считает парламентарий.

В мирный план ЮАР вошли десять ключевых пунктов, в том числе деэскалация с обеих сторон, гарантии безопасности для всех стран, а также обеспечение суверенитета стран и народов в соответствии с уставом ООН.

Ранее представители африканских государств встретились с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости.