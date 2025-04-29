В Госдуме оценили изменения в предоставлении убежища иностранцам в России Депутат Бородай назвал важным предоставление убежища иностранным гражданам в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расширение возможности получения защиты в России для иностранцев, в том числе предоставление им убежища, имеет большое значение, особенно для тех, кто связан со страной, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Он подчеркнул, что нередко об этом просят люди, которые принимают участие в СВО, защищая интересы РФ.

Это, конечно, важно, потому что нам постоянно приходится предоставлять убежище тем или иным гражданам других государств. Часто это самые, что ни на есть, коренные граждане России. Более того, это русские патриоты. И более того, это часто те люди, которые воюют за Россию. В качестве добровольцев, например, а потом их депортируют за какое-нибудь нарушение паспортного или визового режима, — пояснил Бородай.

По его словам, существующая система не всегда учитывает заслуги иностранцев перед Россией. Парламентарий призвал изменить законодательство, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Активно наши суды присуждают к депортации. Сейчас у нас суд присуждает к депортации добровольца, который отвоевал, по-моему, даже не один контракт. Тем не менее его присудили к депортации за соответствующие нарушение, и суд у нас независимый. Нарушение небольшое, а за человеком числится много достижений. И даже, по-моему, государственные награды есть. Тем не менее его принуждают к депортации. Чтобы этого не было, нужна соответствующая законодательная база, — резюмировал Бородай.

Ранее МВД подготовило законопроект, который расширяет возможности получения защиты в России для иностранцев и лиц без гражданства. Инициатива вводит четыре варианта легализации: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту.