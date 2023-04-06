В Госдуме оценили инициативу об оплате алкоголя только по картам Депутат ГД Леонов: оплата алкоголя только по картам не решит проблему полностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оплата алкоголя и табачной продукции только по банковским картам не решит проблему их продажи несовершеннолетним полностью, но в некоторых случаях может остановить детей от покупки, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В разговоре с «Москвой 24» он пояснил, что молодежь продолжит находить места, где сможет купить сигареты или спиртное.

Эта инициатива имеет под собой здравый смысл, и, возможно, в некоторых случаях она отсечет молодежь от покупки табачной продукции и алкоголя. Законопроект могут вполне поддержать, но какого-то ощутимого эффекта он не даст, — отметил парламентарий.

По словам депутата, практически в каждом населенном пункте в России есть хотя бы один магазин, где продукцию реализуют несовершеннолетним. Кроме того, подростки могут просить старших друзей или братьев и сестер купить им алкоголь или сигареты. В связи с этим Леонов предлагает подходить к решению вопроса комплексно. Необходимо добиться того, чтобы продавцы осознавали свою ответственность, а подростки понимали все риски для своего здоровья.

Нужно по крайней мере в информационном пространстве сделать так, чтобы наши дети и молодежь в целом понимали, что курить и употреблять алкоголь — это не модно, а вредно и бесполезно. Если у нас в обществе будет такое отношение к алкоголю и табаку, то я думаю, что и молодежь тоже станет жить в этой парадигме, — заключил депутат.

Ранее с соответствующим предложением выступил депутат нижней палаты парламента, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой ограничить оплату алкоголя и табака банковскими картами.

Совет Госдумы ранее принял решение о подготовке законопроекта, полностью запрещающего реализацию электронных сигарет в России. Разработку документа в том числе одобрил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее выступавший с поддержкой инициативы.