В Госдуме оценили идею запрета продажи сладкой газировки детям Депутат Леонов выступил против запрета продажи сладкой газировки детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение запретить продажу детям газированных напитков с сахарозаменителем аспартамом, который, возможно, является канцерогеном, непродуманно, считает заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с Lenta.ru депутат пояснил, что запрет должен касаться не самих напитков, а содержащихся в них опасных компонентов.

Я думаю, что эта идея не имеет права на жизнь. <...> Идея, конечно, не совсем мне понятна и непродуманна. Коль мы боремся с аспартамом, то надо не газировку запрещать, а аспартам в газировке, — подчеркнул парламентарий.

Он уточнил, что правильнее было бы обсудить запрет использования аспартама не только в газированных напитках, но и в пищевой промышленности вообще, так как это вещество используется в производстве многих других продуктов питания. Депутат добавил, что в пищевой промышленности используется довольно большое количество веществ или компонентов, которые так или иначе вредят здоровью.

Комментируя заявление ВОЗ о потенциальной канцерогенной опасности аспартама, парламентарий отметил, что решение о допустимости применения этого вещества в российской пищевой индустрии должен принимать Роспотребнадзор.

Наши органы, которые контролируют пищевую промышленность и использование тех или иных веществ при производстве, должны сами принять решение о том, насколько это опасно или безопасно, — резюмировал законодатель.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей заявили о необходимости введения запрета на продажу детям газированных напитков с содержанием аспартама. В организации отметили, что, согласно исследованию ВОЗ, этот сахарозаменитель может представлять канцерогенную опасность