В Госдуме оценили идею заменить бумажные квитанции ЖКУ электронными Депутат Качкаев: замена бумажных квитанций ЖКУ электронными позволит экономить бумагу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея заменить бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги электронными является разумной, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. По его словам, благодаря этому возможно достичь экономии бумаги, что приведет к сокращению вырубки леса. Однако доставлять квитанции ЖКУ таким образом получится не во все населенные пункты России, поскольку в некоторых из них до сих пор нет интернета, отметил депутат.

Вполне разумно. Сэкономим бумагу, меньше леса вырубим <...> Другой вопрос, что все должны быть охвачены, а у нас, к сожалению, есть сельские населенные пункты, где в принципе еще интернета нет, по которому можно получать электронную почту — заявил Качкаев.

Также парламентарий добавил, что квитанции ЖКУ по желанию собственника могут предоставлять в электронной форме уже сейчас.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минстрою перейти на электронный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), отказавшись поэтапно от печати бумажных квитанций. Гендиректор РЭО Денис Буцаев направил соответствующее письмо в Минстрой. Он подчеркнул, что ежемесячно на рассылку квитанций тратится 50 тонн бумаги, которая в итоге оказывается на мусорных полигонах.