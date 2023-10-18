В Госдуме оценили идею законодательно запретить детское вегетарианство Депутат Куринный: закон о запрете детского вегетарианства не имеет смысла

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Во введении запрета на вегетарианство для детей в России на законодательном уровне нет смысла, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, для контроля за здоровьем ребенка достаточно существующих государственных институтов.

Я не вижу необходимости принимать подобный закон и законодательно запрещать вегетарианство для детей. Есть специалисты, которые однозначно скажут, какие есть нарушения со стороны родителей, если они злоупотребляют своим правом, — отметил депутат.

Он пояснил, что отдельные «дикие» случаи, связанные с неадекватным поведением родителей в вопросе питания детей, входят в зону ответственности органов опеки. По словам парламентария, вегетарианство — это право и выбор взрослого человека, но если за ребенка это делают родители, лишая его возможности получать необходимые для развития вещества, то здесь вмешательство государства будет вполне оправданным.

Ранее уполномоченный по правам детей от Татарстана Ирина Волынец предложила запретить в России на законодательном уровне вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. В Совете по правам человека при президенте РФ эта идея не нашла поддержки.