Можно семь миллионов и десять. Смысл какой? Нужна армия, способная четко выполнить те задачи, чтобы парировать те угрозы, которые перед страной есть. Ни больше, ни меньше того. На сегодняшний день президент определил численность, она предельно понятна, исходя из тех критериев, которые я перечислил. Будет необходимость больше — тогда будет больше. Семь миллионов — это фантастика, никому на сегодняшний день ненужная, — подчеркнул Гурулев.