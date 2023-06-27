Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал «не путать мечты с реалиями», комментируя «Газете.ru» идею лидера ЛДПР Леонида Слуцкого создать в России контрактную армию численностью не менее семи миллионов человек. По словам парламентария, большая армия — это ненужная «фантазия», а необходимое количество контрактников определено президентом.
Можно семь миллионов и десять. Смысл какой? Нужна армия, способная четко выполнить те задачи, чтобы парировать те угрозы, которые перед страной есть. Ни больше, ни меньше того. На сегодняшний день президент определил численность, она предельно понятна, исходя из тех критериев, которые я перечислил. Будет необходимость больше — тогда будет больше. Семь миллионов — это фантастика, никому на сегодняшний день ненужная, — подчеркнул Гурулев.
Ранее бывший помощник главы государства и замруководителя президентской администрации Владислав Сурков выступил против существования ЧВК в России. По его мнению, идея частных военных компаний заимствована на Западе и не соответствует российской военной и политической культуре.