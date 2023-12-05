Останина выступила против оценки женщин как биологических механизмов Депутат ГД Останина поддержала идею штрафовать чиновников за оскорбление женщин

Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что благодарна коллеге Владиславу Даванкову за инициативу штрафовать чиновников за оскорбляющие женщин идеи, передает «Подъем». Однако она призналась, что не верит в принятие законопроекта. Кроме того, она назвала неуважительной подмену понятий, «когда вместо государственной демографической политики во главу угла становится женщина, которая превращается только в биологический механизм по воспроизводству населения».

Я благодарна депутату Даванкову за такой законопроект. Думаю, что вряд ли он пройдет, но понимаю, чем он вызван, и кроме слова «спасибо», больше ничего сказать не могу. И обещаю свою поддержку, — заявила она.

Она добавила, что появление такого законопроекта — нормальная реакция людей, для которых честь и достоинство женщины не перестали быть главной ценностью в нашем обществе. По ее словам, у женщин есть права, за которые они боролись задолго до этого во всех странах мира.

Сам Даванков ранее заявил, что причиной для такой инициативы стали ряд заявлений чиновников, направленных против женщин, не готовых рожать. По его словам, с подобными заявлениями выступают в основном мужчины, которые не знают, по каким причинам женщины идут на прерывание беременности.