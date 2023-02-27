В Госдуме оценили идею сертификатов для новорожденных Депутат Бессараб сообщила о трудностях с реализацией идеи сертификатов для новорожденных

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Выделить из госбюджета средства для реализации инициативы с сертификатами для новорожденных может быть затруднительно, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что помощь никогда не бывает лишней, но у государства на данный момент может не оказаться возможности выделить малообеспеченным семьям дополнительные деньги.

Безусловно, помощь никогда не бывает лишней, но есть ли у нас сейчас возможность выделить дополнительные средства из бюджета? На это затрудняюсь ответить, — заявила Бессараб.

Депутат напомнила, что в России на сегодня предусмотрены пособия по беременности и родам, материнский капитал и родовой сертификат. Помимо того, нуждающиеся семьи могут получать ежемесячное пособие до момента, когда ребенку исполнится 17 лет.

Ранее сообщалось о законопроекте, в рамках которого предлагается ввести новый вид господдержки малообеспеченных семей в виде сертификатов номиналом 30 тысяч рублей для новорожденных. Данные средства можно будет потратить на товары первой необходимости для ребенка. Сертификат предложили выдавать семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ об оказании мер социальной поддержки семьям добровольцев и контрактников, участвующих в военной операции на Украине. До этого он объяснил, что президент России Владимир Путин дал поручение окружить родственников военнослужащих заботой и вниманием. По его словам, помощь будет оказана детям участников СВО, супругам и пожилым родственникам.