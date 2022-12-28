В Госдуме раскритиковали идею признавать уехавших из России иноагентами Депутат Журова: нельзя приравнивать всех уехавших из России после начала СВО иноагентами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Признавать уехавших из страны россиян иноагентами нужно выборочно, а не равнять всех «под одну гребенку», заявила в беседе с Lenta.ru депутат Светлана Журова. По ее словам, многие выезжали за границу по не связанным с СВО причинам — по семейным обстоятельствам, для лечения или по вопросам бизнеса. Парламентарий отметила, что санкциям должны подвергаться лишь те, кто уехал и жестко критиковал Россию.

Мы просто разозлим наших соотечественников, у которых были обстоятельства и причины, не связанные с СВО. Вот такого не хотелось бы. Есть люди, которые сейчас возвращаются, потому что уезжали заниматься бизнесом, а бизнес не получился, — пояснила Журова.

Депутат подчеркнула, что решение о признании уехавших за границу россиян должно приниматься с особой осторожностью и исходя из совокупности разных факторов.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин ранее сообщил, что намеревается инициировать подготовку законодательной инициативы для признания «трусов-перебежчиков» и «предателей Родины» иностранными агентами. Политик отметил, что упомянутые граждане продолжают получать деньги в России и «вытягивать их из нашей экономики». Он также выразил надежду на то, что «путь обратно им будет заказан».