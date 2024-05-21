В Госдуме оценили идею приложения для контроля торговли табачными изделиями Депутат Хамзаев: сенаторы должны сами заниматься общественным контролем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сенаторы должны сами заниматься общественным контролем, а не предлагать пустые инициативы, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Как он отметил в беседе с НСН, бездейственно просто предлагать идею приложения для контроля торговли сигаретами.

Вместо того чтобы что-то предлагать, сенатор должен что-то делать. Лучше бы он собрал активистов и пошел заниматься общественным контролем, выявляя нарушения. Это была бы самая правильная часть его работы. А если просто говорить, в чем новизна идеи? — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что до сенатора Гибатдинова, который предложил разработать мобильное приложение, об этом уже много раз говорили. Кроме того, сенатору лучше не раздавать советы, а на своем примере показывать, что нужно делать, заключил Хамзаев.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что нужно придумать приложение, с помощью которого любой гражданин сможет фиксировать нарушения, связанные с продажей сигарет и другой табачной и никотинсодержащей продукции. По его словам, можно разработать приложение, аналогичное «Народному инспектору», которое помогает фиксировать нарушения ПДД. Сенатор объяснил, что, несмотря на запрет демонстрации любой табачной продукции, некоторые предприниматели все равно продолжают выкладывать сигаретные пачки напоказ.