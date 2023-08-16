В Госдуме оценили идею постановки мигрантов на воинский учет Соболев поддержал постановку на воинский учет мигрантов, получивших паспорт

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Идею постановки на воинский учет иностранца, который получил российский паспорт могут поддержать в Госдуме, сообщил NEWS.ru член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, обязанность гражданина — выполнять свой воинский долг перед страной.

Это правильно, если выдают паспорт, значит человек становится гражданином России, который должен выполнять долг, служить на благо страны. Эти обязанности не зря прописаны в нашей Конституции. Большая часть иностранцев — это люди из бывших советских республик и безусловно, получая российское гражданство, должны вставать на воинский учет. Соответствующие службы должны решить, как правильно это все формально оформить. Идею стоит поддержать, — рассказал Соболев.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что получение российского паспорта мужчинами-иностранцами нужно синхронизировать с постановкой их на воинский учет. Он выразил готовность принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.