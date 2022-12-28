В Госдуме оценили идею полного запрета на ввоз иностранных компьютеров Депутат Свинцов: полный запрет на ввоз иностранных компьютеров спровоцирует их дефицит

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В России вряд ли реализуют инициативу полного запрета на ввоз иностранных компьютеров с целью поддержки отечественных производителей, заявил Lenta.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, такие меры могут спровоцировать дефицит компьютерной техники в стране. Депутат отметил, что только рынок должен регулировать поставки тех или иных товаров.

Я сомневаюсь, что будет введен такой запрет. Сейчас есть большие сложности, связанные с логистикой, санкционным давлением. Наша партия (ЛДПР.- NEWS.ru) всегда выступала против жестких ограничений, все должен регулировать рынок. Полный запрет чреват тем, что будет дефицит этой продукции, — заявил Свинцов.

Парламентарий уточнил, что российские производителя на данный момент не способны нарастить выпуск ноутбуков в таким объемах, чтобы полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Он отметил, что в стране есть компании, которые пробуют свои силы в производстве ноутбуков, но их будет недостаточно, чтобы заместить большую часть ввозимого из-за рубежа оборудования.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL, также предложив стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы кешбэка для граждан. Ретейлеры и чиновники же выступают против ограничения параллельного импорта из-за рисков сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.