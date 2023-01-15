В Госдуме оценили идею отправить всю молодежь на военные сборы Депутат Картаполов выступил против полугодовых военных сборов для молодежи

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Сегодня потребности в проведении полугодовых военных сборов для всех молодых граждан России нет, заявил в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, нынешняя система мобилизационного резерва отвечает потребностям страны.

На сегодняшний день та система мобилизационного резерва, которая создана в нашей стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет, — сказал Картаполов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил, что не служивших россиян старше 30 лет будут привлекать к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Также, по его словам, необходимо проводить сборы для запасников и резервистов, не имеющих военной специальности, чтобы те не оказались в роли «пушечного мяса».

Позднее Картаполов сказал, что подобные заявления нереалистичны, а сами эти идеи — лишь «мечты генерала Соболева».

Ранее Картаполов заявил, что призыв на срочную военную службу предстоящей весной будет, скорее всего, проводиться по старым правилам. По его мнению, реализация идеи увеличения призывного возраста в ближайшее время маловероятна.