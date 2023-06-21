В Госдуме оценили идею о субсидировании аренды жилья молодым россиянам Депутат Бессараб: субсидирование части аренды жилья поможет молодым семьям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива Минстроя РФ по субсидированию части стоимости аренды жилья людям до 35 лет поможет молодым семьям накопить на первоначальный ипотечный взнос при соблюдении ряда условий, заявила в беседе с «360» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, такая мера уже показала свою эффективность в некоторых регионах России.

Это хорошая инициатива. В отдельных регионах это уже опробованный эксперимент. <...> Семьям нужно оформить ипотечное кредитование, предоставить подтверждающие документы, что семья является молодой, то есть не достигшей 35 лет. Также необходимо уточнить информацию о месте проживания, составе семьи и не иметь задолженности по коммунальным платежам, — пояснила депутат.

Она выразила надежду, что идея в случае ее воплощения положительно скажется на демографии, но только в комплексе, а не как единичная мера.

Минстрой РФ предложил субсидировать россиянам до 35 лет половину стоимости аренды жилья при условии, что участники программы будут параллельно копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Михеев высказал мнение, что программа субсидий аренды жилья молодежью нуждается в доработке.