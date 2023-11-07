В Госдуме оценили идею о создании в России министерства счастья Депутат Останина: идея о создании министерства счастья вызовет агрессию у людей

Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о создании министерства счастья в России является «неуместным», считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с «Газетой.Ru» депутат подчеркнула, что подобная инициатива «еще больше отдалит власть от народа» и может вызвать агрессию у многих россиян.

Это вызовет не только недоумение, но и агрессию со стороны тех семей, отцы или сыновья которых сейчас воюют в специальной военной операции. О каком счастье вы сейчас говорите? <...> Задавать им вопрос, счастливы ли они, мне кажется, не просто неуместно, но и безнравственно с точки зрения нынешнего состояния нашего общества, — заявила депутат.

Она напомнила, что о счастье россиян нужно было думать, когда Совет Федерации утверждал увеличение в стране пенсионного возраста. В связи с этим парламентарий предположила, что у сенаторов и у простых людей разные представления о счастье.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости принятия в России закона о всеобщем счастье и предложила создать в стране министерство счастья. По мнению спикера, в функции ведомство могла бы входить проверка, «делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми».