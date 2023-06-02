В Госдуме оценили «формулу мира» Зеленского по Украине Депутат ГД Шеремет назвал утопией «формулу мира» Зеленского по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Так называемая формула мира, которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования военного конфликта с Россией, является утопичной и не соотносится с действующим положением дел на фронте, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, мирный план украинского лидера направлен на продолжение боевых действий.

Во-первых, так называемая формула мира, предложенная кровавым диктатором Зеленским, это утопия, во-вторых, она не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны. Зеленский в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной, — сказал Шеремет.

Депутат считает, что подобными заявлениями Зеленский пытается усыпить бдительность российской стороны с целью восполнить потери живой силы и техники. По его словам, мирное соглашение будет идеальным, если в него будут включены пункты полной денацификации и демилитаризации Украины.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из десяти пунктов. Инициатива главы государства в том числе предполагает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.