В Госдуме оценили, должны ли офицеры Минобороны командовать добровольцами Депутат ГД Журавлев заявил о важности командования теробороной офицерами из Минобороны

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Выдача оружие бойцам территориальной самообороны на полигоне в Белгородской области

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что осуществлять командование подразделениями теробороны в приграничных с Украиной российских регионах должны офицеры из Генштаба. По его словам, для этого нет необходимости менять законодательство, урегулировать этот вопрос можно внутренними военными циркулярами.

Депутат поддержал появление таких подразделений, о создании и снабжении оружием которых он заявлял не раз. Он подчеркнул, что участникам теробороны необходимы тренировки, чтобы восстановить навыки владения оружием и обучиться тактике и боевому слаживанию.

В идеале командовать ими должен военный, но для этого, понятно, определенное число офицеров должен выделить Генштаб. Урегулировать этот вопрос можно внутренними военными циркулярами. Для этого и вмешиваться в федеральное законодательство вовсе не нужно, — убежден парламентарий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы региональной теробороны получили антидроновые ружья. Также им выдали радиостанции и квадрокоптеры. Каждый батальон обеспечен пятью внедорожниками, а наиболее подготовленные бойцы имеют карабины, добавил глава региона.

Губернатор другой приграничной с Украиной области — Курской — Роман Старовойт ранее заявил, что бойцам добровольной дружины региона раздадут боевое оружие. По его словам, первая партия оружия уже готова к использованию, в скором времени количество единиц увеличится до 300.