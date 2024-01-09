В Госдуме оценили «базовую стоимость» российских педагогов Лантратова предложила ввести базовую ставку педагогов не ниже двух МРОТ региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину установить размер базовой ставки педагогов на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) по региону, передает ТАСС. В своем обращении парламентарий напомнила, что в декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил важность совершенствования механизмов оплаты труда школьных учителей и работников общеобразовательных организаций.

В связи со сложившейся ситуацией неравномерного распределения ежемесячной заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций предлагается установить минимальный размер базовой ставки учителя на уровне не ниже двух МРОТ субъекта Российской Федерации, — написала Лантратова.

Она также привела данные Росстата, из которых следует, что средняя заработная плата педагогов в 60% регионов страны находится на уровне от 24 984 рублей до 42 785 рублей. В Санкт-Петербурге преподаватели в среднем получают 51 983 рубля в месяц, в Москве — 135 тысяч рублей. Депутат считает, что такое положение вещей приводит «к разрыву в качестве обучения между регионами» и дефициту педагогических кадров. По мнению Лантратовой, ее инициатива позволит улучшить систему оплаты труда преподавателей и повысит престиж профессии, а также улучшит качество образования.

Ранее сообщалось, что как минимум 20 российских регионов испытывают дефицит школьных учителей по базовым предметам. По информации СМИ, сложная ситуация сложилась с преподаванием математики, русского языка и литературы, иностранных языков и физики. В частности, дефицит учителей зафиксирован в Орловской, Владимирской, Магаданской, Тюменской областях, а также на Ямале, в Чувашии и Ханты-Мансийске. По словам самих педагогов, это связано с низкими зарплатами и перегрузками.

Филолог Людмила Дудова заявляла, что учителей русского языка в российских школах не хватает из-за большой нагрузки, которая на них возложена. Эксперт подчеркнула, что эти педагоги должны вести также и литературу, которая отличается как по методике преподавания, так и по содержанию.