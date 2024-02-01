В Госдуме оценили арест девушки за сережки с радугой Депутат Останина: серьги с радугой нельзя считать пропагандой экстремизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Арест на пять суток девушки в Нижнем Новгороде из-за сережек цветов радуги является безосновательным, считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Как пояснила депутат в беседе с «Газетой.Ru», ношение такого аксессуара не может быть признаком пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена).

Как отметила при этом Останина, важно понимать, чем руководствовался суд, принимая такое решение. По словам парламентария, не уточняется, предпринимала ли девушка какие-то действия, которые можно было бы расценить как ЛГБТ-пропаганду.

До фанатизма и до абсурда доходить здесь и дело доводить не надо, но я не возьмусь говорить о правомочности данного судебного решения. <...> В суде мы с вами не были, обстоятельств мы не знаем. Просто девушка сидела тихо, пила чай — и вдруг ею интересуется полиция, ее арестовывают, и тут же судебное решение. Вы в это верите? Я — нет, — подчеркнула политик.

Ранее 24-летнюю жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. 29 января к девушке и ее знакомому, сидящим в кафе, подошел мужчина и потребовал снять «экстремистскую символику». При этом он снимал происходящее на камеру, после чего видеозапись распространилась в Сети. Это первый подобный арест после запрета ЛГБТ в России.