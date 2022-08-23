Володин: военный трибунал над солдатами ВСУ ждут все, кроме Зеленского

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

В ближайшее время состоится публичный военный трибунал над украинскими солдатами, обвиняемыми в убийстве мирных жителей Донбасса, и его ждут все, кроме президента Украины Владимира Зеленского, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, мировое сообщество должно знать о военных преступлениях ВСУ, поэтому заседание должно быть общедоступным.

Скоро состоится трибунал над нацистами. Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса. Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым. <...> Крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся. Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества, — написал Володин.

Также он отметил, что Зеленский препятствует проведению суда. Председатель Госдумы считает, что именно власти Украины отдают приказы целенаправленно «бомбить, стрелять и убивать мирных граждан», и именно поэтому они больше всего опасаются военного трибунала и угрожают отказом от проведения мирного урегулирования конфликта на территории страны.

Ранее Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике может стать поводом для отказа Киева вести переговоры. По словам украинского лидера, реакция Киева на подобное судебное разбирательство с участием солдат ВСУ будет «однозначной». Он добавил, что это будет «последняя черта».