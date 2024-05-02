В Госдуме объяснили желание Украины вести переговоры с Россией Депутат Новиков: Украина хочет вести переговоры с РФ для заморозки конфликта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может хотеть вести переговоры с Россией, чтобы заморозить конфликт, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, такое желание могло возникнуть из-за приближающихся выборов президента в США. Однако, по словам парламентария, стремление завершить конфликт и стремление начать диалог с РФ — это две разные вещи.

Пока вся украинская власть, военные, правительство, сам президент страны Владимир Зеленский действуют в той же логике, что вчера и позавчера. Но ясно, что обстановка для Вооруженных сил Украины ухудшается, и этого не могут не видеть западные партнеры Зеленского. И для них сейчас, в преддверии выборов в США, наилучшим сценарием была бы заморозка конфликта, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что такая заморозка дала бы время для того, чтобы приступить к новой фазе конфликта и новому снабжению Украины боеприпасами и оружием. Новиков подчеркнул, что, скорее всего, команду Зеленского готовят к переговорам и последующей заморозке конфликта.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев видит целью июньской конференции в Швейцарии создание коалиции стран с общими принципами и подходами. По его словам, после этого возможны «коммуникации с Россией».