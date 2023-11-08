В Госдуме объяснили необходимость запрета телефонов в школах Вице-спикер ГД Чернышов: запрет телефонов в школах поможет избежать провокаций

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Запрет использовать телефоны в школах поможет избежать провокаций со стороны учеников, объяснил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что сейчас в некоторых случаях телефоны используются специально, чтобы побудить учителя к конфликту.

Мобильные телефоны иногда используются как красная тряпка перед учителем, как средство, с одной стороны, а с другой — как побуждение к конфликту с преподавателем внутри школьного коллектива, — заявил депутат.

Он подчеркнул, что с помощью видео, которые записывают школьники, небольшие конфликты с учителями превращаются в громкую шумиху на уровне СМИ. В связи с этим парламентарий уверен, что запрет оправдан. Кроме того, по его мнению, дети не получают никакого дополнительного образования, когда используют гаджеты.

Чернышов подчеркнул, что при принятии данной инициативы отчислять школьников за использование гаджетов на уроке не станут. Депутат пояснил, что такое мнение распространяется либо теми, кто не понимает нормы, либо людьми, которые хотят спровоцировать конфликт.

Профессор Евгений Белый ранее заявил, что законопроект, который подразумевает ограничение прав учеников на использование мобильных устройств в школах, является взвешенным. По его словам, инициатива допускает возможность использования телефона в экстренных случаях и по разрешению преподавателя.