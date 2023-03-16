В Госдуме объяснили, зачем россиян начали вызывать в военкоматы Депутат Швыткин: раздача повесток для уточнения данных является плановой процедурой

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Раздача россиянам повесток в военкомат для уточнения данных является плановой процедурой, рассказал Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Это требуется для уточнения актуальной информации, подчеркнул он. По словам депутата, этот процесс нельзя назвать массовым.

Никакой массовости нет. Идет плановый период сверки учета данных, — заявил Швыткин.

Парламентарий предупредил, что после получения повестки россиянин обязан явиться в военкомат. В противном случае ему грозит штраф от 500 до 3000 рублей. При этом по закону повестка должна быть вручена лично в руки и под подпись получателя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также назвал выдачу повесток гражданам является обычной практикой. Он отметил, что военкоматы таким образом занимаются учетом данных. По словам представителя Кремля, никаких обсуждений по поводу возможности новой волны частичной мобилизации сейчас не ведется.

До этого заместитель главы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. Информацию об этом он назвал фейками.