В Госдуме объяснили, зачем нужно наказывать за уклонение от мобилизации Депутат ГД Картаполов: уголовное наказание за уклонение от мобилизации выровняет ситуацию

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Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафы в размере до полумиллиона рублей, может выровнять ситуацию, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с «Парламентской газетой» он уточнил, что военная служба — это государственное дело. По мнению депутата, человек, отказывающийся от своих обязанностей перед страной, должен отвечать за это.

Это необходимо для того, чтобы восстановить, назовем это так, статус-кво, выровнять ситуацию. Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена, — пояснил парламентарий.

По словам Картаполова, законопроект будет рассмотрен Госдумой в ближайшую осеннюю сессию. При этом говорить о том, когда инициатива будет принята, пока сложно, отметил депутат. Парламентарий добавил, что проект достаточно актуальный, поэтому «тянуть с процедурой нет никакой необходимости».

Комиссия правительства по законопроектной деятельности ранее поддержала законопроект об уголовном наказании за уклонение от призыва в рамках мобилизации. Ответственность за уклонение от призыва по мобилизации или в условиях военного времени на данный момент не уточнена.