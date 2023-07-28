В Госдуме объяснили, зачем наказывать граждан за дачу мелких взяток Депутат Хамзаев напомнил, что при даче и получении взяток вина лежит на обеих сторонах

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Существенные изменения, которые претерпевает сегодня российское антикоррупционное законодательство, подразумевают в том числе усиление ответственности не только для тех, кто берет взятки, но и для тех, кто их дает, рассказал в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он заявил о поддержке нового законопроекта, ужесточающего наказание за дачу и получение взяток в размере до 10 тысяч рублей.

Антикоррупционная работа государства — это глубокая, системная и многогранная работа. Она не может касаться одних определенных групп, но при этом не касаться других. Коррупция как коррозия общества имеет разноуровневый характер. <...> Я настаиваю на том, что в процессе дачи и получения взятки ответственны обе стороны, — подчеркнул депутат.

При этом он признал, что общество может негативно воспринять идею наказаний за дачу взяток, однако этот аспект является одним из системообразующих в вопросах борьбы с коррупцией, и в этом вопросе нормативная часть законов должна меняться с двух сторон.

Коррупция — это мост с двусторонним движением. Не может быть такого, что мы наказываем только того, кто берет, но не того, кто дает. Конечно, обыватель может подумать, что всю вину хотят переложить на общество, но это абсолютно не так, — пояснил Хамзаев.

Ранее группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп. За получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, предлагается наказывать лишением свободы до четырех лет.