В Госдуме объяснили, зачем бороться с англоязычной рекламой Депутат ГД Ямпольская: ограничить англицизмы в рекламе следует ради защиты русского языка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничить использование англицизмов в рекламе следует ради защиты русского языка, заявила председатель Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская. Так в разговоре с «Парламентской газетой» она объяснила свою законодательную инициативу. По словам Ямпольской, граждане постоянно жалуются на «засилье англицизмов на наших улицах».

Никто не собирается доводить ситуацию до абсурда. Законопроект направлен на борьбу с неоправданным использованием иностранных слов и выражений на вывесках и в информации, предназначенной для потребителей. Цель — обеспечить защиту русского языка и ограничить избыточное использование иностранных слов в публичном пространстве, — сказала она.

Ямпольская добавила, что такой шаг может помочь формированию национально ориентированной среды, ведь сейчас у людей складывается впечатление, что постричься и развлечься можно только под английской вывеской. В том, что бытовая жизнь граждан связана с латиницей, а не с кириллицей, депутат видит неуважение к стране и русскому языку.

Лингвист и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов ранее объяснил, что разговоры о заимствованиях обостряются в моменты напряжения между Россией и Западом. Русский язык же всегда был открыт для других, а губительны для него именно запреты.