В Госдуме объяснили, в чем проблема выплат на подготовку детей к школе Депутат Бессараб: идея выплат на подготовку детей к школе слишком затратна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива депутата Госдумы Яны Лантратовой о государственных выплатах всем российским семьям денег на подготовку детей к школе, является правильной, но труднореализуемой, рассказала в беседе с Lenta.ru член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, лучшим выходом станет организация таких выплат с учетом нуждаемости семьи.

Как напоминает издание, Лантратова предложила выплачивать всем российским семьям с детьми школьного возраста по 26 тысяч рублей на подготовку к учебе, а родителям, проживающим на территориях, граничащих с зоной СВО, и новых российских субъектов — по 30 тысяч рублей. Средства на эти цели политик предложила правительству взять из резервного фонда.

Исходя из расчета стоимости, которую предлагает моя коллега, и количества детей, если не брать в расчет критерии нуждаемости, у нас на эти цели не хватит ни одного резервного фонда правительства, которые, в общем-то, и нацелены на совершенно другие виды поддержки, — пояснила Бессараб.

При этом она признала, что соответствующая льгота необходима, но не для всех, а с учетом степени нуждаемости семьи. Например, выплаты могли бы производиться одиноким матерям и отцам, а также малоимущим семьям. Кроме того, депутат напомнила, что сегодня нуждающимся родителям более 9 миллионов детей уже выплачивается ежемесячное универсальное пособие, размер которого составляет от 50 до 100% прожиточного минимума в зависимости от субъекта РФ.

Это колоссальные средства, но, конечно, не всем этим семьям хватает той помощи, которая предоставляется, несмотря на ее масштабы в пределах всей России, и нужно помогать в том числе по таким серьезным случаям, как подготовка к школе, — отметила парламентарий.

Ранее адвокат Евгений Одоев объяснил, что российские школы должны быть полностью обеспечены всем необходимым для организации учебного процесса, так как получают на это соответствующее финансирование. В связи с этим, по его словам, поборы или всевозможные сборы с принуждением, всегда будут незаконными.