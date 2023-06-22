В Госдуме объяснили учениями усиление мер безопасности внутри здания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственной Думе объяснили учениями усиление мер безопасности в здании нижней палаты парламента, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник во фракции ЛДПР. Собеседник издания уточнил, что внутри помещения стоят люди с автоматами, а экскурсии были отменены. По его словам, это произошло две недели назад.

Да, есть такие меры. Недели две назад, наверное, это появилось. Не знаю, с чем связано. Никак не объявлялось. Не так уж прям, чтоб совсем усилили, просто внутри стояли беленькие специалисты, теперь стоят с автоматами. Вот и все. Снаружи они и так стояли, обходили территорию вокруг здания, — сказал собеседник издания.

Информацию также подтвердил депутат Анатолий Вассерман, который добавил, что заметил больше охраняющего персонала. Парламентарий отметил, что специалисты, которые обеспечивают безопасность нижней палаты парламента «знают, что делают».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на Петербургском международном экономическом форуме принимались беспрецедентные меры безопасности, так как «враг действует нагло» и пытается нанести урон. По его словам, в связи с этим были возможны перебои с беспроводным интернетом.