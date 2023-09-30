В Госдуме объяснили строительство финнами укреплений на границе с Россией Депутат Журавлев: Финляндия укрепляет границу с Россией из-за просчета с НАТО

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Финляндия начала укреплять границу с Россией, осознав, что вступление в НАТО лишь ослабило безопасность страны, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, финны пошли на поводу у ушлых западных партнеров, которые никак им не помогут в случае реального конфликта с РФ.

Финляндия, поспешно вступившая в НАТО, только сейчас начала понимать, что этот шаг не добавил ей безопасности, а наоборот — принес лишь траты и хлопоты. Одним росчерком пера страна из нейтрального и весьма дружественного соседа превратилась для России в потенциальную угрозу, относиться к которой нужно соответствующим образом, — рассказал Журавлев.

Он отметил, что Финляндия оказалась в крайне неудобном положении из-за просчета с НАТО. При этом рассчитывать ей приходится только на себя.

В случае реального противостояния с Россией никакой альянс за нее, конечно, не вступится, и приходится самим рыть укрепления. Хотя ясно, что и они не спасут, как не спасла Финляндию в 1939 даже оборонительная линия Маннергейма, когда СССР решил отодвинуть враждебную финскую границу подальше от Ленинграда, — заключил Журавлев.

Ранее стало известно, что силы обороны Финляндии стали заключать договоры с владельцами участков, расположенных у российской границы. Соглашения позволяют начать строительство укреплений на этих территориях с уведомлением за 24 часа. При подписании документа владелец земли получает единовременную выплату в размере €750.