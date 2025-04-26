В Госдуме объяснили, стоит ли вести переговоры с Зеленским Депутат Журавлев: в проведении переговоров с Украиной есть сомнения

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Владимир Зеленский

У России есть сомнения по поводу проведения мирных переговоров с Украиной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский уже демонстрировал полную недоговороспособность.

Не уверен, что есть какой-либо смысл в том, чтобы напрямую вести переговоры с Украиной, Зеленский не раз уже продемонстрировал свою полную недоговороспособность. Киев может подписывать любые бумаги, но потом просто не выполнять то, что в них написано, — сказал он.

Журавлев также отметил постепенное сближение позиций Москвы и Вашингтона по поводу украинского конфликта. По мнению депутата, важно было рассказать США о первопричинах СВО, а также о том, что этот конфликт — борьба не только с Киевом, но и с коллективным Западом.

В этой плоскости лежит и решение — России нужны гарантии нашего суверенитета и безопасности. Если США согласятся на условия, о которых уже неоднократно говорил наш президент, тогда и возможно будет заключение соглашения, — сказал он.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной могут состояться только после подписания четкого соглашения между российской и американской стороной. По словам депутата, документ должен быть согласован с США для того, чтобы исключить дальнейшие попытки изменения его условий.