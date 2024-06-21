В Госдуме объяснили слова Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине Депутат Толмачев: условия для применения РФ ядерного оружия могут измениться

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru предположил, что слова президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине могут привести к смене условий применения такого вида вооружения. Парламентарий подчеркнул, что доктрина может меняться в зависимости от обстоятельств и угроз для безопасности государства.

Президент подчеркнул, что ядерная доктрина может меняться в зависимости от обстоятельств и угроз для безопасности страны. Ключевое возможное изменение — условия, при которых может быть применено ядерное оружие, — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что Россия постоянно посылает Западу однозначные сигналы: их ждет асимметричный ответ в случае продолжения ядерной эскалации. Он добавил, что пока изменения не приняты. Но, по словам депутата, остальным странам следует помнить, что для защиты населения и страны Россия готова принять даже самые сложные решения.

Пока это не сделано, но каждый в мире должен знать — для защиты нашей Родины и наших людей мы готовы даже к самым сложным решениям, — заключил Толмачев.

Путин ранее заявил, что Россия думает о возможных изменениях в свою ядерную доктрину, направленных на понижение порога применения этого вида оружия. По его словам, такие обсуждения ведутся в связи с новыми угрозами со стороны стран Запада.