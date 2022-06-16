В Госдуме объяснили слова Медведева об исчезновении Украины Депутат Бородай объяснил слова Медведева об исчезновении Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, когда допустил исчезновение Украины, говорил об уничтожении её администрации, объяснил депутат Госдумы Александр Бородай. Украинское правительство назначено «коллективным Западом» и непременно исчезнет, заявил он в разговоре с Lenta.ru.

Фактически это оккупационная администрация, поставленная прежде всего США и Великобританией, поставленная коллективным Западом. Что значит «от Украины может ничего не остаться»? От этой оккупационной администрации ничего не останется, а Украина, народ, который там проживает, земля — всё это останется, а вот оккупационная администрация должна быть уничтожена, что, собственно, и произойдёт, — сказал Бородай.

15 июня Дмитрий Медведев усомнился в том, что Украина останется на карте мира через два года. Политик в своём Telegram-канале также назвал её американским проектом «анти-Россия».

До этого он объяснил резкий тон своих постов по отношению к врагам России. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России. «Они ублюдки и выродки», — написал политик, не уточняя кто. Политолог-международник Марк Бернардини предположил, что такой тон может быть связан с грядущими выборами президента России.